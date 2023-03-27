«حماة الوطن» يشيد بإعلان بدء جلسات الحوار الوطني ويدعم قراراته

أشاد حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، وما تضمنه من الإعلان عن الانعقاد الدائم، على أن يتم بدء الجلسات يوم 3 مايو المقبل، ويؤكد أنه يعبر عن حالة الحراك التي يشهدها الحوار الوطني، وإيمان كافة القوى السياسية بأهميته في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وتابع «حماة الوطن» في بيانه، بأنّ تمسك مجلس أمناء الحوار الوطني، بعودة الإشراف القضائي على الإنتخابات، خطوة في منتهى الأهمية، خصوصا من خلال إرسال مقترح مشروع قانون لرئيس الجمهورية في شأن الهيئة الوطنية للإنتخابات لعرضه على مجلس النواب لمناقشته كما أن التعديل المقترح من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات بالنص على ضرورة إتمام عمليات الاقتراع والفرز في الإنتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل، من خلال قاض لكل صندوق.

ووجه «حماة الوطن» التحية والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعد قرار تحديد موعد بدء جلسات الحوار بما يؤكد الجدية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها، خصوصا وأن هناك جدية من جانب جميع المشاركين في الحوار من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية.

الحوار الوطني

وتابع بأنّه إيمانا بأهمية هذه الجهود في الحوار الوطني، سيتم إعداد مشاركات عديدة في كافة الملفات، وسنتقدم بها في الجلسات المزمع الطلاقها في مايو المقبل، وندعو كذلك كافة القوى السياسية على اختلاف توجهاتها تجهيز مقترحاتها في كافة الملفات، خصوصا وأن كافة القوى السياسية عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كل القطاعات، فالدولة حريصة على توفير مناخ ملائم في ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل وضع تصور لحل كافة المشكلات بجميع القطاعات المختلفة بالدولة.