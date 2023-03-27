عضو بـ«الشيوخ»: انطلاق الحوار الوطني مايو المقبل خارطة طريق للحياة السياسية

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يتضمن إعلان البدء رسميا في الحوار الوطني مايو المقبل، مؤكدا أن بيان مجلس الأمناء، بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية والجمهورية الجديدة في مصر.

الحوار الوطني

أوضح محسن، أن الحوار الوطني سيتم من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار، وما يتم طرحه بشأن وضع منظومة سليمة، فضلا عن العمل على تنفيذ ما تم طرحه خلال الجلسات السابقة، ومناقشة ملفات وقضايا الحوار الوطني، مع مختلف القوى السياسية والوطنية.

وأكد نائب الشيوخ، جميع التحركات السابقة والمنظمة للحوار الوطني، ستضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كل الأطراف، ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام، وتساهم بشكل كبير في حل العديد من المشكلات والأزمات، التي تم طرحها على مائدة لجان الحوار الوطني خلال الفترة السابقة.

البيئة الصحية

وأشار النائب أحمد محسن، إلى أن كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب، والبيئة الصحية التي تساعد على نجاح تجربة الحوار الوطني، التجربة التي تتوافر فيها كل معايير النجاح، خاصة أن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية.