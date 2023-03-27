«التجمع» يرحب بقرار تحديد موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني: حريصون على نجاحه

رحب حزب التجمع، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل، موعدا لبدء جلسات الحوار الوطني.

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وثمّن التجمع، اقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

الحوار الوطني

وجدد حزب التجمع، موقفه الداعم للحوار الوطني، كما أكد حرصه على نجاحه، ودعا جميع المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات قد تصادفه، للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم.