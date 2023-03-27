خبير جيولوجي: مصر لديها احتياطي كبير من الرمال البيضاء بنسبة نقاء 99%

قال الدكتور عبد العال حسن عطية الخبير الجيولوجي ونائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن الرمال البيضاء من الخامات المميزة داخل الأراضي المصرية، كونها تتمتع بجودة عالية ونسبة نقاء عالية، إضافة إلى أن مصر لديها احتياطي كبير من الرمال البيضاء.

الرمال البيضاء المصرية تحظى بدرجة نقاء تتجاوز الـ99%

وأضاف عطية في مداخلة هاتفية على القناة «الثانية المصرية»، أن مواصفات النقاء الأمريكية والبريطانية تحدد بدرجة نقاء تفوق 92%، وأن الرمال البيضاء المصرية تحظى بدرجة نقاء تتجاوز الـ 99%، لافتة إلى أن استخدامات الرمال البيضاء متعددة كصناعة الزجاج والألياف الضوئية والخلايا الشمسية والمسابك والفلاتر والمرشحات وترشيح مياه الشرب، إضافة لاستخدامات الرمال ضمن مواد البناء.

مسح لأنواع الرمال لتحديد الإستخدامات المناسبة

وتابع الخبير الجيولوجي ونائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، بأنّ مصر بها وفرة كبيرة من الرمال البيضاء تستوجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن المساحة الجيولوجية المصرية قامت بمشروع منذ 20 عام أطلق عليه الخريطة الإرشادية للاستثمار بالحجر الجيري، إذ تم عمل مسح للحجر الجيري الموجود بمصر بالكامل، وحددت غحتياجاته وموااصفاته وأنسب الإستخدمات، وهو ما يوجب ضرورة التعرف على أواع الرمال الموجودة بمصر وتحديد مواصفاتها للتعرف على أنسب الإستخدامات.