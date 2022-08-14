شاطئ العلمين المجاني.. «14 كم من الرمال البيضاء والمياه الفيروزية»

يعد شاطئ العلمين المجاني، من أجمل الشواطئ المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو من الشواطئ البكر التي تفتح أبوابها أمام الجمهور لأول مرة، عقب تشغيل المناطق السياحية في مدينة العلمين الجديدة، ويتوافد عليه المصطافون للنزول والاستمتاع بالأجواء الجميلة والمياه الصافية والطقس المتميز، مما يعجب المواطنين لزيارته.

شاطئ العلمين المجاني

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه جرى تشغيل شاطئ العلمين المجاني، وفتحه أمام الجميع، وبدأ الناس يعرفونه ويتم استقبالهم والاستحمام به، وهناك توجيهات بفتح الشاطئ العام في مدينة العلمين الجديد ليتعرف المصريون على جمال بلدهم ويستمتعون بها، وهو من أجمل الشواطئ التي تتمتع بالرمال البيضاء ونقاء المياه، وجمال المناظر الطبيعية على البلاج، والذي يمتد بطول 14 كم على ساحل البحر من غرب قرية مارينا السياحية وحتى سيدي عبدالرحمن وهي من أرقى الأماكن والبلاجات في الساحل الشمالي الغربي.

شاطئ العلمين المجاني واجهة متميزة

وأوضح محافظ مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن شاطئ العلمين المجاني، هو واجهة للمدينة المليونية والتي تعكس التنمية الحقيقية التي تقوم بها الدولة، ويستمتع الناس بالشاطئ ويشاهدون المشروعات التي جرى إنشاؤها في العلمين الجديدة من منطقة سياحية، ومنطقة ترفيهية ومنطقة صناعية ومنها جامعات»، موضحا «خاصة وأنها من مدن الجيل الرابع صديقة البيئة والمخطط لها جذب ما بين 3 إلى 4 ملايين مواطن للإقامة بها».