المجلس «العربي للتعدين»: مصر تمتلك مليارات الأطنان من الرمال البيضاء

أكد الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، وجود خامات كثيرة على أرض مصر، التي تتمتع بمخزون كبير منها، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الدولة لعمل قيمة مضافة، والاستفادة من هذه الثروات.

واعتبر «بخيت» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن فكرة تصنيع الشرائح الإلكترونية حلم طموح لمصر، مشددًا على أنه يحتاج جهدا ودراية؛ من أجل المنافسة في هذا المجال، ودخول الدولة في الصناعات المتقدمة.

الصين أكبر مستورد للرقائق الإلكترونية

وأشار رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إلى أن الصين أكبر مستورد ومستهلك للرقائق الإلكترونية، لافتًا إلى أنها لا تنتج سوى 16% منها، وأن لديها خطة لزيادة إنتاجها لـ60% بحلول عام 2025.

وأكد الدكتور حسن بخيت، أن سعر طن الرمال البيضاء وصل لـ100 دولار، مطالبًا بوضع خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد للاستفادة منها، حسب الإمكانيات المتاحة، واحتياجات السوق العالمي.

أماكن انتشار الرمال البيضاء

ولفت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إلى أن مصر تمتلك مليارات الأطنان من الرمال البيضاء، مشيرًا إلى أنها تنتشر بكثرة في مناطق جنوب سيناء والزعفرانة ووادي قنا.

وأعرب «بخيت» عن أمله في زيادة الصناعات القائمة على الرمال البيضاء، واستقطاب الشركات الكبرى في مجال الشرائح الإلكترونية.