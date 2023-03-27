الحياة تعود لطبيعتها في سيناء.. ومواطنون: نعيش أفضل أيامنا منذ 10 سنوات (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب» منذ قليل، فيديو من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بشأن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء.

بدأ الفيديو بفيديوهات من الإنجازات المُحققة على أرض شبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات، مصحوبة بتعليق صوتي لأغنية «هنبنيها عشان يبقى الشهيد راضي.. عشان يبقي الشهيد مرتاح.. ومطمن على البلد اللي قرر إنّه يفديها».

الحياة تعود لطبيعتها في شمال سيناء

وأكدت القوات المسلحة، في الفيديو، أنّ مدن شمال سيناء عادت الحياة لطبيعتها فيها بعد العملية العسكرية واقتلاع جذور الإرهاب، وأصبحت اليوم آمنة يتمتع أبناؤها بمظاهر الحياة الطبيعية، ككافة أبناء محافظات الجمهورية.

واهتمت الدولة بالمظهر الجمالي لشوارع ومدن شمال سيناء، لتتم التنمية في كل شبر من تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، بحسب «الفيديو».

وتضمن الفيديو مشاهد لمدينة رفح الجديدة من أعلى، وتم التعقيب عليها بأنّ المدينة تنتظر المصريين ليعيشوا في وحداتها السكنية بعدما اهتمت الدولة بتوفير المظاهر الحضارية في المدينة الجديدة لينعم المواطنين بالحياة الكريمة.

مهندسون في رفح الجديدة: لا نواجه أي مشكلات

واشتمل الفيديو على استطلاع رأي لمهندسين يعملون في مدينة رفح الجديدة، والذين أكدوا أنّها تضم كل الخدمات التي يحتاجها المواطنين، كما أكدوا أنّ الحياة تعود لرفح مرة أخرى بعد ظروف الإرهاب، وأنّها لا تعيش أي مشكلات حاليًا، وأنّ الأهالي لدى عودتهم إلى رفح سيعيشون في منازل آدمية محترمة.

وتضمن الفيديو امتلاء الطرقات في مدينة الشيخ زويد والمصالح بأبناء المدينة ليمارسوا أعمالهم بشكل يومي، مع امتلاء الأسواق بالمواطنين.

توافر الخدمات والمأكولات والأمن والأمان

وعقب المواطنون، قائلون: «ربنا أنعم علينا بالأمن والأمان، ونحن الآن في أفضل أيامنا من 10 سنين»، فيما عقب أخر بأنّ الحياة عادت لطبيعتها بنسبة 100%، معقبًا: «الأول مكنتش تقدر تخرج من بيتك.. دلوقتي بتتحرك براحتك وكل حاجة متوفرة».