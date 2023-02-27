رئيس جهاز تنمية سيناء: الانتهاء من المرحلة الثانية للتجمعات التنموية قريبًا

قال المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تنمية سيناء، إن سيناء جزء عزيز جدًا على مصر والعالم العربي بأكمله، فمنذ عودة سيناء لأحضان الوطن بعد انتصار أكتوبر العظيم، شهدت البوابة الشرقية تنمية متواصلة غير أنها لم تحقق الهدف المنشود والمعدلات المطلوبة، ومنذ عام 2014 تضاعفت مشروعات التنمية بسيناء.

وأضاف حامد في مداخلة هاتفية على القناة الثانية المصرية، أنه على الرغم من وجود الإرهاب على أرض سيناء فإن مشروعات التنمية لم تتوقف شمال وجنوب سيناء، فالإنجازات المتحققة على أراضي سيناء تشهد على ذلك: «اليوم أصبح لدينا 6 أنفاق».

وأوضح رئيس جهاز تنمية سيناء أن الدولة تقوم بإنشاء مجمعات تنموية بالمناطق الوعرة داخل سيناء لرفع المستوى الاقتصادي وتعليمهم مهن زراعية جديدة، لافتًا إلى أن كل أنواع التنمية تتم على أراضي سيناء.

توجيهات بمضاعفة أعمال التنمية بسيناء

وأشار حامد إلى توجيهات من القيادة السياسية بمضاعفة العمل بعد دحر الإرهاب حتى يتم تحقيق التنمية الشاملة على أراضي سيناء باعتبارها أمن قومي لمصر، معربًا عن آماله في تحقيق هذا الهدف قريبًا جدًا.

قرب الانتهاء من المرحلة الثانية بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء

وتابع أن جهاز تنمية سيناء التابع للجهاز المركزي للتعمير أحد أجهزة وزارة الإسكان، بدأ العمل على البنية الأساسية من طرق ومحطات تحلية و كهرباء، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية، والتي تتيح للمواطن امتلاك 5 أفدنة لكل مواطن لاستصلاحها، إضافة إلى مسكن داخل تجمع به جميع الخدمات من مدارس ومستشفيات وأنشطة رياضية.

وأكمل: «الدولة مستمرة في أعمال التطوير إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي المستمر والطرق لجميع التجمعات داخل سيناء، لكي تحظى كل التجمعات بكل الخدمات».