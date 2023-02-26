أهالي سيناء: نشهد تنمية حقيقية لأول مرة منذ 40 عاما تحت راية «الجمهورية الجديدة»

عبَّر عدد من أبناء سيناء عن فرحتهم بنجاح الدولة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى القضاء على فلول الإرهاب فى سيناء وانطلاق عمليات التنمية وإعادة الإعمار من جديد.

«رفاعى»: بيوت وطرق محورية ورأسية

وقال الشيخ عبدالمنعم أبورفاعى، أحد وجهاء قبيلة الريشات بالشيخ زويد، إن جهود التنمية ومحاورها التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث لأول مرة منذ 40 عاماً، وهى تنمية فعلية ببناء بيوت وطرق محورية وطرق رأسية فى ظل الجمهورية الجديدة.

«أبوجراد»: بوابة للاستثمار و«سنغافورة الشرق الأوسط»

وقال الشيخ درويش أبوجراد، أحد وجهاء سيناء، إن الاحتفالات القادمة ستكون فى العريش أو فى الشيخ زويد ورفح، وهذا دليل على أن المنطقة مقبلة على تنمية معمارية، مؤكداً أن وصول الرئيس للمنطقة يؤكد أنها ستكون بوابة الاستثمار والتنمية على مستوى مصر، كما هى بوابة مصر الشرقية، وستكون بوابة التنمية الحقيقية، وستكون سنغافورة جديدة فى الشرق الأوسط.

وقال إبراهيم أبوعليان، أحد وجهاء رفح، إن رفح الجديدة مدينة راقية على أعلى المستويات، وفيها جميع المصالح الحكومية، وكل سيناوى يفتخر بالخدمات التى تتم فيها بعد القضاء على الإرهاب فى سيناء.

وأوضح المهندس هيثم رحمى، أمين عام حزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن الرئيس السيسى أكد لقيادات الحزب أن الفترة القادمة للتعمير والبناء فى سيناء، والدليل هو الطرق المحورية التى تُبنى فى مدينة العريش وعلى ساحل البحر، وهى تُبنى لأول مرة واختصرت المسافة بين العريش والشيخ زويد من أكثر من ساعتين إلى نصف ساعة فقط.

«العزازى»: الأندية ومراكز الشباب على الخريطة

وقال ناصر العزازى، رئيس مركز شباب مدينة العريش، إن الرياضة تلقى دعماً كاملاً من رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة ووُضعت الأندية ومراكز الشباب على الخريطة.

«حسناء»: المرأة السيناوية عرضت منتجاتها فى الدول العربية

من جانبها، أكدت حسناء الشريف، إحدى سيدات العريش وناشطة فى العمل المجتمعى بشمال سيناء، أن رئيس الجمهورية أعطى للمرأة السيناوية حق أن تعمل وأن تكون لها مشروعات وتذهب بمشروعاتها داخل وخارج البلاد، وقد رأينا مشروعات تنموية للنساء فى مدينة العريش، وسافرت معظم النساء لعرض منتجات سيناوية فى دبى وفى بعض من الدول العربية.

وأكد إسلام عروج، أحد نشطاء المجتمع المدنى بالعريش، أن الفترة الحالية تتضمن إتاحة الفرصة للشباب ليكونوا أعضاء فاعلين فى المجتمع من خلال قيادة المشروعات التنموية والاجتماعات، والقضاء على البطالة فى أرض سيناء.

وقال إسلام الشريف، أحد نشطاء المجتمع المدنى، إن رئيس الجمهورية أعطى إشارة البدء للشباب ليقودوا العمل السياسى فى العريش ودحر الفكر المتطرف والعمل على التطور الثقافى والتكنولوجى بعد وصول جميع الخدمات التى حُرمت منها بعض المناطق والقرى فى شمال سيناء.

«محمود»: أصبحنا أكثر مكان آمن

وأوضح عبدالعزيز محمود، صاحب أحد المشروعات الصغيرة بالعريش، أن التنمية الحقيقية تتم على أرض سيناء، وبدأت من رفح بمدينة رفح الجديدة، والتنمية مستمرة، والطرق العملاقة التى يتم تنفيذها مشروعات تنموية لإنهاء حالة البطالة الموجودة فى شمال سيناء، مثمناً زيارة الرئيس إلى سيناء لأنها تأكيد على أن سيناء أصبحت أكثر مكان آمن على مستوى الجمهورية لأن المواطنين فى سيناء معروفون لدى الأجهزة الأمنية بالكامل.

«صالح»: تنمية علمية فى جامعة العريش

وقال الدكتور صالح محمد صالح، عضو هيئة التدريس بجامعة العريش، إن الجامعة شهدت تنمية علمية، حيث تم فتح كلية طب لأول مرة فى شمال سيناء وقسم للطب البيطرى، وهناك خدمات طبية على أعلى مستوى وخدمات لإلحاق طلبة الكليات من خريجى الأزهر بجامعة العريش، وهذا لم يحدث على الإطلاق من قبل لولا أن رئيس الجمهورية أعطى تسهيلات وتعليمات بتسهيل الأمور أمام طلاب المدارس وطلاب الجامعات فى شمال سيناء.