تنفيذ 88% من أعمال مركز شبكة الطوارئ بالغربية.. يخدم 5 محافظات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن من أجل إنهاء أعمال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي يتم إنشائه على مساحة 285 مترا مربعا داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ليكون المركز الإقليمي لخدمة محافظات (الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، ودمياط)

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لتفقد أعمال بناء المركز.

نسبة التنفيذ 88%

وتفقد المحافظ أعمال الإنشاء والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 88%، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية تمهيداً لافتتاحه قريباً.

وأشار محافظ الغربية أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يتم إنشائه للتعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

مجالات تأمين مختلفة

يذكر أن الشبكة الوطنية تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.