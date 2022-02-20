 «وليد مراد»: تدربنا في مصر للطيران على مواجهة الأزمات والطوارئ

قال الكابتن طيار وليد مراد، قائد الطائرة المصرية التي هبطت في لندن رغم العاصفة يونيس، إنه أدى دوره باحترافية، بعد مراجعة مركز العمليات والحصول على مخطط كامل عن خط سير الرحلة والتحديات المتوقع أن تواجهه حتى لحظة الهبوط.

«مراد»: كانت لدينا خطط بديلة للهبوط

وأوضح «مراد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الطيار بشكل عام يعمل بخطوات مرتبة ومحسوبة جيدًا، لافتًا إلى أنه نقل الصورة للركاب وأطلعهم على مستجدات الأمور والخطط البديلة، وأن القرار يؤخذ بناء على الظروف المحيطة في المطار.

مراد: تدربنا في مصر الطيران بشكل احترافي

وأشار «مراد» إلى أن الطيارين مصر للطيران حصلوا على تدريب راق يمكنهم من تجاوز كافة التحديات والأزمات بخطوات وقوانين ثابتة من أجل الانتهاء من الرحلة بكل معايير الأمان، مضيفًا: «أنا عملت شغلى زي أي زميل في شركة مصر للطيران العريقة».

وأضاف «مراد» أن خطط شركة مصر الطيران في العمل تضمن تحقيق أقصى معايير السلامة والأمان، موضحًا: كان لدينا خطة بديلة للهبوط الاضطراري في مطار آخر مجهز في حال فشل الهبوط في المطار المحدد، متابعًا: «أدين بالفضل لمصر للطيران وللقوات الجوية المصرية والطيران الشراعية».

يذكر أن واقعة هبوط الطيار المصري وليد مراد في مطار «هيثرو» بلندن، تصدرت المواقع الإخبارية الأجنبية، وحصلت على إشادات عالمية خاصة بعدما هبط وسط اضطرابات جوية قاسية، لم تمكن غيره من الطيارين من الهبوط بسلام.