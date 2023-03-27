تلاوة خاشعة لـ عيد علي خليفة بمساجد البرازيل.. بث مباشر عبر قناة الناس

تألق الدكتور عيد علي خليفة، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد ساو باول في البرازيل بتلاوة خاشعة خلال إمامته الصلاة.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، من مساجد دول البرازيل، واشنطن بأمريكا، وفرنسا، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.