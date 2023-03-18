الشيخ أحمد نعينع: أشارك في شعائر رمضان المذاعة حصريا على قناة الحياة من مسجد الحسين

قال الشيخ الدكتور أحمد نعينع، إنه كان يتلو قرآن الفجر بمسجد السيدة زينب وسمعه ملك المغرب الملك الحسن الثاني عبر الإذاعة، واتصل به وزير الأوقاف المغربي لدعوته للقراءة في الدروس الحسنية، لافتا إلى أنه كان طبيبا خاصا للرئيس أنور السادات وكان قارئا أيضا، وأشار إلى أنه سيشارك في شعائر رمضان الكريم من خلال مسجد الحسين والمذاعة على قناة الحياة.

وأوضح «نعينع»، خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة الحياة، أن الرئيس الراحل أنور السادات عرفه حينما سمعه وهو مجند في سلاح البحرية، متابعا: «الرئيس السادات كان محبي مدرسة الشيخ مصطفى اسماعيل في القراءة وكنت من رواد المدرسة، فشد على يدي وشجعني».

وأكد الشيخ الدكتور أحمد نعينع، أن له مع شهر رمضان الكريم ذكريات كثيرة، متابعا «الناس بتطلبني في رمضان في أكثر من بلد، وصلتنى الدعوة لـ 6 بلاد في شهر رمضان، وقسمته على 5 دول لقضاء ليلة القدر في مصر».