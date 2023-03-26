قناة الناس بث مباشر.. نقل شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين

تنقل قناة الناس، بثا مباشرا لشعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وذلك في إطار نقلها لشعائر صلاة العشاء والتراويح يوميا على مدار شهر رمضان المبارك.

شعائر صلاة العشاء والتراويح

وتنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه يوميًا وتنقل أيضًا مقاطع من الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء المبتعثين من وزارة الأوقاف، لإحياء ليالي شهر رمضان المعظم في مختلف دول العالم تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة.

برامج دينية وشبابية وثقافية

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.