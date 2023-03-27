ناقد فني: «الصفارة» أفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2023

أشاد الناقد خليل حنون، بمسلسل الصفارة، بطولة الفنان أحمد أمين، والمعروض في سباق الدراما الرمضانية 2023، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة 15 حلقة، قائلا: «الصفارة برأيي أفضل مسلسل كوميدي في رمضان».

وتابع حنون في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، حديثه عن مسلسل الصفارة، قائلا: «مسلسل فيه حبكة مشوقة تنقلنا من قصة لأخرى مع نقد طريف وساخر لمظاهر ومشاكل موجودة في المجتمع، يميل لكوميديا الموقف أكثر من كوميديا الإيفيه وبعيدا عن الابتذال، أحمد أمين فنان من الصعب أن يخذلك».

تفاصيل مسلسل الصفارة

نجح مسلسل الصفارة في تحقيق ردود أفعال إيجابية لدى المشاهدون بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، والذي يعرض حصريا على شبكة قنوات «DMC»، حيث يعرض في تمام الساعة الـ7:45 مساء يوميا، ويعاد في تمام الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الـ2:15 من ظهر اليوم التالي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول «شفيق» الذي يعثر على صفارة سحرية يستطيع من خلالها العودة إلى الماضي، ويشارك في بطولة المسلسل أمام أحمد أمين، طه دسوقي، وآية سماحة.