رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ناقد فني: «الصفارة» أفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2023

كتب:

نورهان نصرالله
03:46 م | الإثنين 27 مارس 2023
مشهد من مسلسل الصفارة

مشهد من مسلسل الصفارة

أشاد الناقد خليل حنون، بمسلسل الصفارة، بطولة الفنان أحمد أمين، والمعروض في سباق الدراما الرمضانية 2023، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة 15 حلقة، قائلا: «الصفارة برأيي أفضل مسلسل كوميدي في رمضان».

وتابع حنون في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، حديثه عن مسلسل الصفارة، قائلا: «مسلسل فيه حبكة مشوقة تنقلنا من قصة لأخرى مع نقد طريف وساخر لمظاهر ومشاكل موجودة في المجتمع، يميل لكوميديا الموقف أكثر من كوميديا الإيفيه وبعيدا عن الابتذال، أحمد أمين فنان من الصعب أن يخذلك».

تفاصيل مسلسل الصفارة

نجح مسلسل الصفارة في تحقيق ردود أفعال إيجابية لدى المشاهدون بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، والذي يعرض حصريا على شبكة قنوات «DMC»، حيث يعرض في تمام الساعة الـ7:45 مساء يوميا، ويعاد في تمام الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الـ2:15 من ظهر اليوم التالي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول «شفيق» الذي يعثر على صفارة سحرية يستطيع من خلالها العودة إلى الماضي، ويشارك في بطولة المسلسل أمام أحمد أمين، طه دسوقي، وآية سماحة.

 

اقرأ المزيد:

مؤلفة مسلسل الصفارة: الأعمال الكوميدية صعبة على المؤلف والممثل

مسلسل الصفارة الحلقة الخامسة.. هل يتحوّل «شفيق» إلى شخصية جديدة؟

مسلسل الصفارة يشهد تحولات في حياة البطل.. «من رجل أعمال لعازف أورج»

مشهد في مسلسل الصفارة يعيد الذكريات لنجل محمود البزاوي: كان بيعمل معايا كدا
بقلم نورهان نصرالله