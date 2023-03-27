مؤلفة مسلسل الصفارة: الأعمال الكوميدية صعبة على المؤلف والممثل

قالت سارة هجرس، مؤلفة مسلسل «الصفارة» المذاع على شبكة قنوات «DMC»، إن الكتابة الكوميدية صعبة جدا، سواء على الممثل الذي يؤدي العمل أو الكاتب الذي يبحث عن عمل يلقى إعجاب الجمهور، مضيفة: «الكتابة في الكوميديا صعبة، سواء على اللى بيكتب أو يمثل».

المصريون لهم طبيعة خاصة

أوضحت سارة هجرس، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، مع الإعلامى يوسف الحسينى، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المصريين لهم طبيعة خاصة فى الكوميديا، مضيفة: «الناس بتعلي على بعض في السخرية، ودي طبيعة المصريين وبندخل نتريق على أحوالنا.. وده ضحك لطيف وبندور على الدنيا فيها ايه، ولو انفصلت عن الكوميديا الطازجة مش هتلاقي حاجة تضحك».

مسلسل الصفارة

أشارت سارة هجرس، إلى أن مسلسل الصفارة كتبه مجموعة من الكتاب، وأشرف على الكتابة الفنان أحمد أمين، لافتة إلى أن أحمد أمين صديق كفاح منذ دراستهما في كلية الفنون الجميلة، لكن كان مهتم بالمسرح منذ أن كان طالبا في الكلية.