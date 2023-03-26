مسلسل الصفارة الحلقة الرابعة.. أحداث مشوقة يشهدها البطل

ينتظر الجمهور عرض مسلسل «الصفارة» الحلقة الرابعة، لمتابعة الأحداث التي يتم عرضها في قالب الكوميدي، باستخدام «الصفارة» التي تغيّر حياة البطل، بين مرشد سياحي ورجل ثري وعامل في فرقة غنائية.

مسلسل «الصفارة» الحلقة الرابعة، يعرض ضمن دراما رمضان 2023، ويغلب عليه الطابع الكوميدي، وتدور القصة حول مرشد سياحي يدعى «شفيق»، يواجه بعض العقبات في حياته، ويفشل في تحقيق أحلامه والزواج من الفتاة التي يحبها، لذا يقرر سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»؛ لتساعده في تغيير حياته للأفضل، من خلال العودة بالزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق فقط، وبعد تحقيق ذلك يتفاجأ بأن حياته أصبحت أسوأ، ويحاول السيطرة على المشاكل التي يقع فيها.

أحداث مسلسل «الصفارة» الحلقة الرابعة

يبدأ مسلسل «الصفارة» الحلقة الرابعة، من نهاية الحلقة الثالثة، التي شهدت تحولات كبيرة في حياة «شفيق»، من مرشد سياحي إلى رجل غني، لكنه مصاب بأمراض عديدة منها الاحتراق الوظيفي والسمنة، وبرغم زواجه من الفتاة التي يحبها، إلا أنه لا يشعر بالسعادة ويعيش في شقاء متواصل، ومن عنا يقرر إستخدام الصفارة مرة أخرى، التي أعادته لنفس اللحظة التي كايقف فيها منذ 6 سنوات، وبعد 3 دقائق وجد نفسه بين فرقة غنائية، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الرابعة أحداث مختلفة وعقبات جديدة تواجه البطل.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل «الصفارة»

يعرض مسلسل «الصفارة» الحلقة الرابعة، على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

ﻣﺳﻠﺳل «الصفارة» ﺑطوﻟﺔ أﺣﻣد أﻣﯾن

مسلسل «الصفارة» من إخراج علاء إسماعيل، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد أمين، وإشراف على الكتابة محمود عزت، وبطولة كوكبة من الفنانين، أبرزهم أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح ومحمود البزاوي وإنعام سالوسة وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان.