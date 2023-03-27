زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا، على عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض، وعلى بعد 65 كيلومترا شمال غرب قهرمان مرعش بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي، عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

هزات قوية في تركيا

وتشهد تركيا عدة هزات أرضية تبلغ قوتها من درجتين إلى 5 درجات عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي، منذ 6 فبراير الماضي وقع زلزال قوي في تركيا وسوريا بلغت شدته 7.8 على مقياس ريختر وتوفي فيه وأصيب أكثر من 50 ألف شخص.