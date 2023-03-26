زلزال يضرب جنوب غرب باكستان بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم بلوشستان جنوب باكستان، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

الزلزال كان على عمق 45 كيلومترا

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 45 كيلومترا شمال غرب مدينة «جهل مكسي»، وشعر بهزته سكان إقليم بلوشستان وأجزاء من إقليم السند المجاور.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، أعلنت تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية

وذكرت الهيئة - في تقرير مختصر أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية - أنها سجلت هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية تبعد 66 كيلومترا شمال شرق العمارة مركز محافظة ميسان.