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زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب تشيلي

كتب:

أ ش أ
10:48 ص | الأحد 26 مارس 2023
زلزال

زلزال

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إنَّ زلزالًا بقوة 5.5 درجات هز منطقة تاراباكا في تشيلي اليوم الأحد.

مركز الزلزال

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 155 كيلومترًا تحت سطح الأرض، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

موجة من الزلازل

وشهد العالم العديد من حوادث الزلازل منذ بداية شهر فبراير الماضي، لعل أبرزها الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وأوقع ما يزيد على 36 ألف قتيل، ومئات الآلاف من المصابين والمُشردين. وضربت الزلازل بلدان أخرى خلال الأيام الأخيرة، بهزات أرضية متكررة ضعيفة ومتوسطة الشدّة.

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بقلم أ ش أ