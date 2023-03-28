اهتمام كبير تلقاه الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الكريم ويهتم المشاهدون بمتابعة الحلقات بترتيبها، لا سيما مَن يحرصون على متابعة سير الأحداث بالكامل طوال فترة عرض المسلسل؛ تجنبًا لتفويت حلقة معينة أو أجزاء منها، ما يعيقهم عن فهم باقي الأحداث في الحلقات التالية، ما جعل معرفة القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 يشغل اهتمام عدد كبير منهم.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

يعتبر مسلسل الصفارة من نوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني أن الحلقة الأخيرة منه تُعرض في نهاية النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وهو البطولة الأولى المطلقة للفنان أحمد أمين، ويُنقل عبر شبكة قنوات «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، ونستكمل في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، وهي على النحو التالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: الخطأ 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

بعد استعراض القنوات الناقلة لمسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، يجدر الإشارة إلى أن حلقات المسلسل تعرض يوميًا، من خلال شبكة قنوات «DMC»، في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

يُصنف مسلسل الصفارة على أنه عملًا كوميديًا، تدور أحداثه حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يجد «صفارة» الملك توت عنخ آمون، ويستخدمها في العودة إلى الماضي، ومن ثم تتوالى الأحداث بعدها، ويشارك أحمد أمين في هذا العمل عدد من الفنانين، من بينهم طه دسوقي وآية سماحة.