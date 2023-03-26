مسلسل الصفارة الحلقة الرابعة.. أحمد أمين مطرب شعبي بتسريحة شعر مختلفة

صفارة توت عنخ آمون كانت وسيلة «شفيق» للانتقال عبر الزمن ويحقق ما فشل به في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، ليصبح رجل أعمال ثريا، ويتزوج من حب عمره، ليجد نفسه صاحب مجموعة شركات بدأت عليه علامات الثراء الفاحش بالإضافة إلى تغير طباعه وشكله فأصبح بدينا للغاية.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل الصفارة الحلقة الرابعة

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة.. «شفيق» مطرب شعبي يرتدي العديد من الإكسسورات، ويظهر بشكل مختلف تماما من حيث تسريحة الشعر والملابس، كما أن طريقة كلامه غريبة «سرسجي» يضيف إلى كلامه كلمة «منه» فيحاول أن يفهم ما يحدث حوله، ليجد نفسه مشهورا والجمهور يحاول التقاط الصور معه.

ليجد نفسه في ورطة مع مطرب آخر يدعى «شتاحة»فيحاول التعامل مع بأسلوبه والرد عليه عبر فيديو كول، ليعمل مساعده على تلقينه بعض الألفاظ تساعده في استرداد قيمته وحقه كأشهر مطرب شعبي، فيحاول فهم طبيعة التعامل مع «وجيه» الذي يظهر كمساعده ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد امين

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين والذي يجسد دور شفيق، مكون من 15 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد امين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.