معهد إعداد القادة ينظم ملتقى «معا نلتقي» غدا

ينظم غدا معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار معا نلتقي.

التوعية بتحديات الأمن القومي المصري

ووفق بيان صادر عن معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي، يستهدف الملتقى التوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة، ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تحقيق التنمية المستدامة

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد، أن شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لهم دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة، ودورهم الحيوي في نقل تلك الخبرات لطلاب جميع الجامعات المصرية، إذ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب في بناء الجمهورية الجديدة وذلك بإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، قادر على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية، لذا نجد أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطني.