التعليم العالي تعلن طرق التقديم لمنح بولندا الدراسية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، توفير منح مقدمة من دولة بولندا، ممثلة في الوكالة الوطنية البولندية للتبادل الأكاديمي Polish National Agency for Academy Exchange طبقا للبرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين للعام الدراسي 2023-2022.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، طرق التقديم لـ منح بولندا الدراسية، حيث يتم التقديم في جميع المجالات والتخصصات في مختلف مجالات العلوم وعددها 10، للحصول على درجة الدكتوراه.

شروط التقدم لمنح لبولندا

- أن يكون المرشح مصري الجنسية.

- أن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية والكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه أكثر من عام ونصف العام عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراه.

- ألا يزيد السن عن 33 عاما عند تاريخ بدء الإعلان.

- يتم تقديم نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة، ويتم نسخها من الموقع الإلكتروني الخاص بدولة بولندا.