فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ3 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد
كتب:
شيماء دراز
07:36 م | الإثنين 27 مارس 2023
أماكن فصل التيار الكهربائي - تعبيرية
أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي فصل التيار عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات للصيانة غدا الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، خلال الفترة الصباحية.
فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات
وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، في المحافظات التالية:
الدقهلية: فصل التيار الكهربائي بمدن السنبلاوين والمنصورة وطلخا ونبروه وأجا والستاموني من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.
مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا
كفر الشيخ: قطع التيار الكهربائي عن مدن قلين وبيلا ودسوق وقرى شرق كفر الشيخ وبلطيم، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.
دمياط: فصل التيار الكهربائي بمحافظة دمياط عن مدن فارسكور والزرقا والشعراء وطريق المينا، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.