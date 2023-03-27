رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ3 محافظات غدا.. الأماكن والمواعيد

كتب:

شيماء دراز
07:36 م | الإثنين 27 مارس 2023
أماكن فصل التيار الكهربائي - تعبيرية

أماكن فصل التيار الكهربائي - تعبيرية

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا فصل التيار الكهربائي فصل التيار عن عدة قرى ومدن في 3 محافظات للصيانة غدا الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، خلال الفترة الصباحية.

فصل التيار الكهربائي في 3 محافظات

وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أماكن فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، سادس أيام شهر رمضان المبارك، في المحافظات التالية:

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي بمدن السنبلاوين والمنصورة وطلخا ونبروه وأجا والستاموني من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا

كفر الشيخ: قطع التيار الكهربائي عن مدن قلين وبيلا ودسوق وقرى شرق كفر الشيخ وبلطيم، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

دمياط: فصل التيار الكهربائي بمحافظة دمياط عن مدن فارسكور والزرقا والشعراء وطريق المينا، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

اقرأ المزيد:

مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائى غدا في 7 محافظات.. منها القليوبية والمنوفية

السبت.. فصل التيار الكهربائى عن 9 مناطق بمدينة العريش

فصل التيار الكهربائى عن مناطق ببنى سويف لأعمال الصيانة

فصل التيار الكهربائى عن فيلات "الشيراتون" و"الماريوت" بالغردقة غدا
بقلم شيماء دراز