«الناس» تطوير بلا تفريط.. الشركة «المتحدة» تنجح في تطوير القناة وتضعها في ثوبها الجديد (ملف خاص)

تحت شعار «ما ينفع الناس»، انطلقت قناة «الناس» فى ثوبها الجديد تحمل خطاباً دينياً يجمع بين الحداثة والتراث، المعاصرة والأصالة، دون إفراط فى متغير ولا تفريط فى ثابت. حددت إدارة القناة حزمة من الأهداف جاء على رأسها التعريف بالإسلام وسماحته وإبراز معالمه الحضارية وترسيخ مبادئ التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف.

الأهداف تعكس أولويات القناة التى عرَّفت نفسها بأنها «دينية اجتماعية تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسخ الوعى الدينى الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطى رشيد»، لتخرج إلى النور فى ثوبٍ جديد أنيق ورصين ومتزن، ويتصدر شاشتها وجوه مستنيرة تجمع بين العلم الأصيل والفهم الحقيقى لظروف العصر وتغيرات البيئة والزمان. خريطة القناة المتنوعة جسدت كل ذلك، فشملت البرامج الدينية، والثقافية، والاجتماعية، ومحتوى الأسرة والطفل، ومسلسلات درامية نافعة تقدم الترفيه والتثقيف فى قالب فنى واحد.

لم يكن تطوير قناة «الناس» منفصلاً عن مشهد إعلامى ودرامى عام، تحت رؤية إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتسم هذا المشهد بالتطوير والتجديد والتنوع الحقيقى، والأخذ فى الاعتبار معايير السوق والتنافسية والتكنولوجيا السريعة، جنباً إلى جنب مع الحرص على خدمة المصالح العامة ودعم المجتمع وتطوير قواه الناعمة، بداية من الإعلام والفن والرياضة وصولاً إلى الثقافة والدين.