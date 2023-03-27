باحث بمرصد الأزهر عبر قناة الناس: الصيام ليس شقاء.. ولكنه تهذيب للنفوس

أكد محمد عبودة باحث بمرصد الأزهر، أنّ التشريع كله والقرآن كله ليس في شقاء، والصيام كذلك، مشيرًا إلى أن الهدف من الصيام جاء في الآية القرآنية الكريمة التي فرضت الصيام: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».

التقوى تهذب النفس

وأضاف «عبودة» خلال حواره ببرنامج «فكر» على قناة الناس: «جاء في القرآن أيضا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .. التقوى تهذب النفس وتمنعها عن كل ما يغضب الله عز وجل، وتجعلها تتحرك إلى كل ما برضي الله، وبالتالي فإن الصيام لا يستهدف تعذيب الناس، ولكن تهذيب نفوسهم».

وتابع باحث بمرصد الأزهر، أن الله يريد من خلال الصيام أن يغير الناس عادتهم السيئة إلى ما يصلحها في أمور الدين والدنيا، كما أوصى النبي أحد الشباب وقال له من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأنه يحمي من الوقوع في الذنوب والمعاصي.

انطلاقة قناة الناس

وكانت قناة «الناس» انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.