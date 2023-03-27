برنامج «معلومة وجائزة» عبر قناة الناس يسأل المارة عن أقدم مسجد بني في مصر

وجه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبودة، على شاشة قناة الناس، سؤالا لعدد من المارة عن أقدم مسجد بني في مصر، تاريخ بنائه.

واختلفت الإجابات بين مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الفتح في رمسيس، ثم سأل عن سنة بناء مسجد عمرو بن العاص فلم يستطع أحد منهم الإجابة على هذا السؤال.

ليجيب مقدم البرنامج أن مسجد عمر بن العاص بني عام 21 هجرية.

مسجد عمرو بن العاص

وأوضح أن مسجد عمرو بن العاص هو أقدم مسجد بني في مصر، مشيرا إلى أن هناك بعض الأراء والمؤرخين يقولون إن أقدم مسجد بني في الشرقية وهو مسجد سادات قريش، والذي ذهب بعض المؤرخين إلى أنه أقدم مسجد بني بمصر.

وتابع: «ومن العجيب أن بجوار مسجد عمرو بن العاص كنيسة من أقدم الكنائس المصرية، وهو دلالة على أن جميع المصريين أخوة، وهو مبدأ مهم للغاية كرسه الصحابة بأن نحتوي ونتعايش مع الآخر وأننا مصريون وتحت وطن واحد».

قناة الناس في ثوبها الجديد

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.