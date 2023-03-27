تطوير قناة «الناس» على أسس علمية يجمع بين التجديد والأصالة وخطة محتوى ديني وثقافي لمواجهة الفكر المتطرف ومعالجة قضايا العصر

شهدت قناة «الناس» تطويراً شاملاً، سواء فى برامجها أو المحتوى الذى يُذاع عليها كقناة دينية تهدف إلى عرض الإسلام النقى، ونشر الفكر الوسطى، والتصدى للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق فى المجتمع، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تُلبِّى رغبات المشاهدين، على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم، تحت شعار «ما ينفع الناس فى أمور دينهم ودنياهم».

الإدارة: نهدف للتعريف بالإسلام وسماحته وإبراز معالمه الحضارية والتأكيد على وسطية الإسلام

وأعلنت القناة فى ثوبها الجديد أنها «قناة دينية اجتماعية تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسّخ الوعى الدينى الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطى رشيد.

وأوضحت أن رؤيتها تقوم على تحقيق الريادة الإعلامية الدينية، كآلية من آليات الحفاظ على مرجعية مصر فى الفكر الدينى المعتدل، ورسالتها تتمثل فى نشر الوعى الدينى الرشيد وترسيخه فى كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور دينه ودنياه، والحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطنى.

وحدّدت إدارة القناة مجموعة من الأهداف، حصلت «الوطن» على نسخة منها، ومنها: التعريف بالإسلام وسماحته وإبراز معالمه الحضارية. والتأكيد على وسطية الإسلام وبيان أهميتها للحفاظ على الفرد والمجتمع والوطن، وتقديم محتوى دينى وثقافى موثّق يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومعايشة الواقع المجتمعى ومعالجة مشكلاته وقضاياه بما يتّفق وسماحة الإسلام.

وبناء الثقافة الدينية عقيدة وشريعة وأخلاقاً لدى المتلقى بلغة مناسبة، والعناية بالطفل فى مراحله العمرية المختلفة، والعمل على اكتشاف مواهبه وتنمية مهاراته وقدراته، والعناية بالمرأة والأسرة وتعزيز دورهما فى استقرار المجتمع وتقدّمه، ومعالجة القضايا الخاصة بهما معالجة تتفق وصحيح الدين، وبناء قدرات الشباب وتحصينه ضد الفكر والسلوك المنحرف، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتفكيك الفكر المتطرف.

نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. وإحياء ليالي رمضان بأصوات القراء المبتعثين في الخارج

وتنقل القناة طوال شهر رمضان شعائر صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، يومياً وتنقل أيضاً مقاطع من الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء المبتعثين من وزارة الأوقاف، لإحياء ليالى شهر رمضان المعظم فى مختلف دول العالم تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة.

ونشاهد على قناة «الناس» برنامج «مع التلاوة» لتعليم أصول التلاوة الجيدة للقرآن مع الشيخ خالد شعبان، و«نبى الرحمة» وهو رحلة للتعرّف على الحبيب محمد، صلى الله عليه وسلم، للشيخ أحمد سيف الدين، وأيضاً «رميم» برنامج لإصلاح النفس البشرية فى رمضان تقديم مصطفى حسنى، و«حواء» برنامج عن المرأة تقديم الدكتور هانى تمّام، و«آيات بينات» للحديث عن معجزات القرآن الكريم وتدبّرها تقديم الشيخ مصطفى ثابت. ومن أهم ما ستقدمه قناة الناس «نون»، وهو برنامج موجّه للأطفال، تقديم المذيع محمد المشد، و«فكر» وهو برنامج يدعو المشاهدين إلى التفكير فى أمور حياتهم الشخصية والدينية، وأيضاً «نور»، وهو مسلسل كارتون للأطفال لدعم أخلاقنا الجميلة وترسيخ القيم النبيلة.

وتقدّم قناة الناس قراء دولة التلاوة، فى برنامج «أجمل ما عندنا»، الذى يعرض مقاطع نادرة لقراء دولة التلاوة تقدّمه سالى سالم، و«قلوب عامرة» وهو برنامج دينى اجتماعى يومى تقديم الدكتورة نادية عمارة، وأيضاً «احتياج» وهو برنامج يرصد تأثير احتياجاتنا النفسية على حياتنا العامة. وقالت الإعلامية زينب الخطيب، مقدمة البرنامج، إنه يعالج قضايا الناس ومسائلهم الفقهية فى مختلف أمور دينهم ودنياهم، ويجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، ويطرح المسائل الفقهية الشائكة ويبين وجه الصواب فيها، بمنهج معتدل يقوم على الآراء الفقهية المعتمدة، بعيداً عن الفتاوى الشاذة وما تسبّبه من بلبلة وتشتت، لافتة إلى أن البرنامج لا يتناول الفتاوى التى تثير الفتنة أو تحتاج إلى هيئة علمية تجتمع عليها، وعرضها عند التثبّت منها بعد دراسة ودراية من متخصّصين؛ لفصل الأمر فى المسألة، وحتى لا يستخدمها أى أحد فى ما بعد لإثارة البلبلة والتشتت.

وأشارت «الخطيب» إلى أن الهدف الرئيسى للبرنامج هو التعريف بمقاصد الشريعة التى هى أساس الحفاظ على العباد والبلاد، ومعالجة قضايا الناس فى كل ما يحتاجونه من فتاوى تتعلق بأمور دينهم ودنياهم، ونشر صحيح الدين والفكر المعتدل، ومواجهة فوضى الفتاوى، والفتاوى الشاذة، وكذلك مواجهة الفكر المتطرف (المتشدّد والمتسيب)، وبناء ثقافة دينية صحيحة للمشاهد تحميه من شبهات الأفكار المتطرّفة.

وقال مهند السادات، مقدم برنامج «فكر» فى فيديو ترويجى له: «أفكارنا تحركنا فى أمور حياتنا، علاقة الإنسان بنفسه علاقة معقّدة للغاية وتحتاج إلى تفكير، ومن داخل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نحاول أن نصل إلى الكثير من الإجابات عن أسئلة تشغل عقولنا».

وقالت الإعلامية سالى سالم، مقدمة البرنامج، إن «أجمل ما عندنا» يعرض تسجيلات ومقاطع نادرة لقراء دولة التلاوة منذ الستينات، كذلك مقاطع فيديو نادرة لعلماء الأمة كانوا يتحدثون فيها عن قضايا ومشكلات عصرهم، لافتة إلى أن الهدف من البرنامج هو الحفاظ على الهوية المصرية التى ورثناها من علماء الدين الإسلامى الوسطى السمح، ونقلها وتعليمها للأجيال الجديدة، حتى يكون لديهم وعى حقيقى بمفهوم الدين السمح البعيد عن التشدّد والتطرف.

وأشارت إلى أنه خلال البرنامج يتم عرض فيديوهات من التراث القديم للمفكرين والعلماء فى كل القضايا التى تخص الأسرة والمرأة والمجتمع وما زلنا نعيش فيها.