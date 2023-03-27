بنيامين نتنياهو يعلن تجميد خطط إصلاح النظام القضائي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في كلمة للشعب الإسرائيلي،وسط أزمة سياسية متصاعدة بشأن خطط تعديل النظام القضائي التي تسببت في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، إيقاف العمل بالتعديل القضائي في البلاد.

وأضاف بحسب قناة «سكاي نيوز عربية»: «لست مستعدا لتفريق الشعب ودائما أنادي إلى الحوار، ولا أقبل نداءات العصيان وأطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان، ونحن على مسار صدام في المجتمع الإسرائيلي ولن نقبل بحرب أهلية، ولسنا أعداء، نحن إخوة، ولست مستعدا لتقطيع شعبنا إلى أجزاء، لذا قررت تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية».

وفي رد سريع على ذلك، أعلنت النقابات العامة في إسرائيل تعليق الإضراب المفتوح عقب إعلان نتنياهو تعليق قانون إصلاح القضاء