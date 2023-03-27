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سفارة إسرائيل في واشنطن تغلق أبوابها وتنضم للإضراب العام

كتب:

سحر المكاوى
02:56 م | الإثنين 27 مارس 2023
مظاهرات في إسرائيل

مظاهرات في إسرائيل

أغلقت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أبوابها، وانضمت للإضراب العام فى إسرائيل، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ودعت نقابة موظفي الخارجية الإسرائيلية، السفارات حول العالم، للانضمام إلى الإضراب.

لابيد: المتطرفون في حكومة نتنياهو أخطأوا الحسابات

وقال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إنّ المتطرفين في حكومة نتنياهو أخطأوا الحسابات، مضيفا: «علينا التصدي للانقلاب على الديمقراطية».

وأكد  يائير لابيد: «لا تراجع قبل أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب، والمتطرفون في الحكومة انفصلوا عن الشعب».

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بقلم سحر المكاوى