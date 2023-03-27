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البيت الأبيض: قلقون من التطورات في إسرائيل

كتب:

عمرو حسني
07:19 م | الإثنين 27 مارس 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

قال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن كان واضحا مع بنيامين نتنياهو في الاتصال الأخير وليس قلقا من انجرار إسرائيل إلى حرب أهلية.

أهمية الوصول لحل وسط

وأضاف البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين بحسب قناة «العربية»: «ندعو كل الأطراف في إسرائيل إلى الوصول لحل وسط، ونحن قلقون من التطورات في إسرائيل».

تظاهرات واسعة في إسرائيل 

واندلعت تظاهرات في دولة إسرائيل بعد رغبة رئيس وزراء إسرائيل الحالي تعديل النظام القضائي وإدخال تعديلات عليه الأمر الذي أغضب عدد كبير من الجماهير فخرجت في تظاهرات غاضبة من أمس الأحد بعد إقالة وزير الدفاع الحالي.

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بقلم عمرو حسني