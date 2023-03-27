علماء ودعاة: قناة «الناس» ستُحقّق طفرة فى نشر الدعوة الوسطية ونبذ العنف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن انطلاقة القناة تأتى استكمالاً لدور الدولة الدينى التوعوى، فلا شك أن الإعلام الرشيد له أثره فى بناء الوعى الرشيد، ونبذ العنف والتصدى للجهلاء وأصحاب الفكر المتطرّف وإبطال محاولاتهم. وتمنى الوزير، خلال كلمة له عبر «الناس» أول أيام رمضان، أن تكون القناة فى ثوبها الجديد، إحدى أدوات بناء الوعى الرشيد دينياً ووطنياً وإنسانياً، وأن تكون إضافة إلى الإعلام الجاد البنّاء.

كما أوضح أن القناة يجب أن تؤدى دوراً وسطياً مهماً فى خدمة رسالة الإسلام، بعيداً عن كل ألوان التشدد والغلو أو التسيّب والانفلات، فقد عانينا من النقيضين «التشدد والتسيب»، ونأمل أن تقدم القناة رؤية وسطية لبيان أن الإسلام الدين الحنيف هو دين رحمة وهداية ورشد، لا شقاء فيه ولا عنت ولا مشقة ولا تكلف. وأضاف أن دور القناة توضيح أن الدين يرفض التكفير والقتل وسفك الدماء ويسعى إلى أمن وسلام العالم كله، وأنه من جهة الأوقاف ستقدم الدعم لكل صوت وسطى، وما دامت على الخط الوسطى والنهج الوسطى مع علماء الأزهر الشريف فلها كل الدعم.

مفتى الجمهورية: منبر لنشر مقاصد الإسلام السمحة

من جانبه، تقدّم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بالتهنئة للجميع بمناسبة الإطلالة الجديدة لقناة الناس، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منبراً للإسلام الوسطى ومقاصده السمحة.

وقال «علام»، خلال حلقة برنامجه «حديث المفتى»، المذاع على «الناس»، إن الله سبحانه وتعالى خلق الدهر، بأيامه وشهوره وفضّل بعضها على بعض، وخص بعضها بفضائل، وجعلها مواسم للخير، ونحن الآن فى أحد هذه المواسم بخصائصه وفضائله، قاصداً شهر رمضان الكريم.

واستكمل مفتى الجمهورية حديثه بأن الله سبحانه وتعالى اختصه لنزول القرآن فيه، والله سبحانه وتعالى جعل فيه ليلة القدر، وجعلها خيراً من ألف شهر، وهذا الشهر يقع فيه ما لا يقع فى غيره كما أبلغنا سيدنا النبى محمد، صلى الله عليه وسلم، تُفتح به أبواب الجنان وتغلق أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فهذا الشهر تُضاعف فيه حسنات الصائم إذا أخلص، وأيضاً قبول دعاء الصائم، وسأل الله التوفيق فى الفوز فى هذا الشهر الكريم والخروج منه مغفورى الذنب.

الجندي: القناة كانت حريصة في عهدها الأخير أن تخاطب الناس

ووجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لمتابعى القناة، بمناسبة انطلاقتها الجديدة. وقال: «مستبشرون خيراً، قناة الناس كانت حريصة فى عهدها الأخير أن تخاطب الناس، فالارتقاء بالناس مهمة لا يعلمها إلا من قرأ القرآن». وأضاف «الجندى»: «رسالة القناة هى الرسالة التى ختم بها القرآن سوره الكريمة بسورة الناس، فهى الوصية الختامية بالقرآن، ربنا يجعلكم دائماً وأبداً فى خدمة الناس، فرسالة القناة هى خدمة الناس»، مؤكداً أن القناة ستقدم طفرة فى الدعوة الدينية الوسطية.

وعن محتوى برنامجه «لعلهم يفقهون» فى رمضان، قال «الجندى»: «هنغوص فى رحلة كريمة مباركة فى كتاب الله، لا يحلو الصيام إلا بذكر الرحمن وآيات الرحمن، هنغوص فى معانى القرآن، والآيات الإنسانية التى تجعل الإنسان يرتقى بإنسانيته». ويقدم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامى، برنامج «لعلهم يفقهون» على قناتى «DMC»، و«الناس»، خلال الشهر الكريم.