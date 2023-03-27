قناة «الناس» تعرض 7 مسلسلات كارتون وبرامج لرفع وعي الأطفال.. أبرزها «ربابة المصري»

بعد أيام من انطلاقها فى شكلها الجديد، كشفت قناة «الناس» عن خريطة برامجها الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، حيث تنفرد بمحتوى متنوع يشمل برامج دينية وشبابية وثقافية تغطى جميع مجالات الحياة، كما تنفرد بمحتوى خاص بالأطفال يسهم فى التنشئة السليمة للأطفال، للتعريف بالمبادئ السمحة للدين الإسلامى، وتعزيز القيم والأخلاق والانتماء الوطنى، وبناء الجيل الجديد، معرفيّاً ودينيّاً ودنيويّاً.

وتضم الخريطة البرامجية الجديدة محتوى مخصصاً للأطفال يضم ٧ برامج متنوعة بين المحتوى الدرامى الكارتونى، منها كارتون الرسوم المتحركة «ربابة المصرى»، الذى سيُذاع يومياً فى 2:25 ظهراً، والذى يقدم فكرة مبتكرة، وهى المزج بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبى من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى من بينها حلقات «حياة كريمة، محمد صلاح، أحمد زويل»، إضافة إلى حلقة بعنوان «مصر فى القرآن»، وأخرى خاصة عن محافظة أسوان، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة.

تسهم في بناء الطفل دينيا وأخلاقيا ونفسيا وربط الدين بالحياة وغرس قيم الانتماء الوطني والعيش المشترك

كما تقدم قناة «الناس» برنامج نون، الذى يُعرض يومى الجمعة والسبت الساعة 2:30 ظهراً، إضافة إلى كارتون قصص الحيوان فى القرآن الذى سيُذاع من الأحد إلى الخميس فى 2:30 ظهراً، كما سيُذاع كارتون «نور» يومياً فى الساعة 6:15 مساءً، وبرنامج يحيى وكنوز الذى سيُذاع يومياً 1:15 صباحاً، وكارتون الأزهر الذى سيُذاع يومياً 1:45 صباحاً، كما ستعرض القناة برنامج المحمية يومياً الساعة 2:10 صباحاً.

وتهدف البرامج السبعة المخصّصة للأطفال، إلى بناء الطفل بناءً دينيّاً وأخلاقيّاً ونفسيّاً صحيحاً، وربط الدين بالحياة والحياة بالدين لدى الطفل، إضافة إلى غرس قيم الانتماء الوطنى والتنوع والاختلاف والعيش المشترك، وترسيخ القيم والمُثل العليا فى نفس الطفل، وتنمية جوانب الإبداع والابتكار لدى الطفل، والتشجيع على التعلّم، وتنمية الفكر النقدى، وتعزيز الثقة فى النفس، وتنمية مهارات التواصل المختلفة. جدير بالذكر أن القناة تسعى لنشر الوعى الدينى الرشيد وترسيخه فى كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور دينه ودنياه، والحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطنى.