قادة الاحتجاجات في إسرائيل يرفضون خطاب نتنياهو: سنظل في الشارع

ذكرت القناة الثانية عشرة، أن قادة الاحتجاجات الإسرائيلية يعلنون رفضهم خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبينا أن تأجيل قرار رئيس وزراء إسرائيل التعديلات يعد مناورة لإعادة فرض الديكتاتورية لاحقا، مؤكدين أنهم سيظلون في الشوارع.

وزير الدفاع السابق يطالب نتنياهو بإعادة جالانت لمنصبه

بدروه، أوضح وزير الدفاع السابق بيني جانتس، أنه يرحب بخطاب نتنياهو ويطالبه بإعادة وزير الدفاع يوآف جالانت لمنصبه، فيما أشار اتحاد العمال الإسرائيلي بحسب قناة «العربية» الإخبارية، إلى أنه تم تعليق الإضراب العام بعد خطاب نتنياهو.

فيما خرج وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس يؤكد أنه لن نتنازل عن الديمقراطية، فيما أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للقناة الـثالثة عشرة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو وعدني أنه سيمرر التعديلات القضائية بعد شهر.

جانتس: سنعود إلى الكنيست ونتحاور مع نتنياهو بنية صادقة

وقال زعيم المعارضة بيني جانتس: «سنعود إلى الكنيست ونتحاور مع نتنياهو بنية صادقة»، أما زعيم المعارضة يائير لابيد قال: «إذا قدمت الحكومة مقترحا معقولا فيمكن أن نخرج من الأزمة أقوياء».