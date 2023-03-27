مسلسل الصفارة الحلقة الخامسة.. أحمد أمين يحاول استعادة حبيبته

صفارة توت عنخ آمون كانت وسيلة «شفيق» للانتقال عبر الزمن، ليحقق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، ويصبح رجل أعمال، ووجد نفسه صاحب مجموعة شركات، وبدأت عليه علامات الثراء الفاحش، بالإضافة إلى تغير طباعه وشكله فأصبح بدينًا للغاية.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل الصفارة الحلقة الخامسة

وفي أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الصفارة يظهر «شفيق» كمطرب شعبي، ويجمعه القدر بصديقه «علاء» بعد ما أصبح شاعرًا، فيحاول التقليل من مستوى الشعر الذي يقدمه، ليحظى بمحبة «شيرين» -حبيبته التي تركته وذهبت للشاعر- إلا أن محاولاته تفشل في أول لقاء بينهما، فيحاول التغيير من طريقته وأسلوبه بشكل ما، ليستعيدها مرة أخرى، ويقوده القدر إلى إحياء إحدى الحفلات والغناء فيها للفت انتباهها إليه.

وظهر «شفيق» يرتدي العديد من الإكسسوارات، ويظهر بشكل مختلف تماما من حيث تسريحة الشعر والملابس، كما أن طريقة كلامه غريبة، ليجد نفسه مشهورًا والجمهور يحاول التقاط الصور معه، بمساعدة شقيقه «وجيه» الذي يظهر مديرا لأعماله ضمن أحداث الحلقة الخامسة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد امين

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد أمين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.