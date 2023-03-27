«أوقاف الإسماعيلية» تنظم ملتقى فكريا في مسجد أبو بكر الصديق طوال شهر رمضان

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية انطلاق الملتقى الفكري في محافظة الإسماعيلية بمسجد أبو بكر الصديق طوال شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع وجود الملتقى في العديد من محافظات الجمهورية.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن الملتقى يضم عددا من أساتذة ومشايخ الأزهر الشريف في كافة الفروع من العقيدة والسنة والفقه.

وأشار إلى أن الملتقى مستمر يوميا عقب صلاة التراويح، ويحاضر فيه الدكتور محمد المتولي علي فاضل، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر ووكيل كلية الدراسات الإسلامية في بورسعيد وعميد المركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، والدكتور رجب أحمد عبدالحميد عودة، أستاذ أصول اللغة المساعد بجامعة الأزهر.

وأشار «إسماعيل» إلى أن الملتقى الفكري يضم نخبة من قيادات الوعظ بالأزهر، بينهم الشيخ أشرف السعيد، مدير عام الوعظ بالإسماعيلية، وعدد من الأئمة والمشايخ.

فضل ليلة القدر في الخامس من رمضان

وتحدث الشيخ محمد فاضل، رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الاثنين عقب صلاة التراويح عن فضل صلاة قيام الليل، وما لها من أثر عظيم على حياة الفرد المسلم.

وقال «فاضل» خلال حديثه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى بقيام الليل، مشيرا إلى أنه أول ما دخل المدينة أوصى قائلا «يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام».