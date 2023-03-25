حلقات نقاشية ومسابقات وندوات في الملتقي الفكري لأوقاف المنيا

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الملتقى الفكري الثقافي الذي تنظمه مديرية الأوقاف عقب صلاة التراويح بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة، والمستمر يومياً حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويحاضر فيه نخبة من أساتذة من الجامعة وأئمة قادة الفكر.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والشيخ رائد يحي، إمام مسجد الفولي، وعدد من رواد المسجد.

أخلاق الصائم خلال الشهر الكريم

ألقى وكيل وزارة الأوقاف محاضرة بعنوان أخلاق الصائم خلال الشهر الكريم، تحدث فيها حول فضائل شهر رمضان وأخلاق الصائم، والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، كما تضمن الملتقى عدد من الأسئلة الدينية والثقافية لرواد المسجد وتم توزيع جوائز للفائزين.

حلقات نقاشية وندوات توعية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الملتقي الفكري يتم تنفيذ فعالياته يومياً عقب صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى انه يتم كذلك للنساء بعد صلاة الظهر بمسجد الفولي ويحاضر فيه عدد من واعظات مديرية الأوقاف، مشيرا إلي أن الملتقى سيضم حلقات نقاشية، وندوات تثقيفية، وتوعوية، في كافة المجالات.

وكان نائب محافظ المنيا تفقد في وقت سابق عدد من المخابز البلدية بالأحياء الشعبية لمتابعة سير العمل الالتزام بالمواعيد وجودة الخبز المنتج خلال شهر رمضان الكريم حيث وجه بتحرير محضر لمخبز بلدي بسبب نقص وزن الخبز المنتج، كما أجري نائب المحافظ جولة موسعة على الأسواق والمحلات العامة لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الأساسية.