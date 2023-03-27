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ضبط 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة 3 أشخاص في الفيوم

كتب:

محمد بركات
09:04 م | الإثنين 27 مارس 2023
ألعاب نارية - أرشيفية

ألعاب نارية - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم 26 كرتونة، تحتوي مليونا وسبعمائة ألف قطعة ألعاب نارية، 3 أجولة بلاستيك داخلها قطع ألعاب نارية ورقية فارغة معدة للتعبئة، وكمبروسر هواء.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

بمواجهتهم أقروا بحيازة الألعاب النارية بقصد الاتجار، والمضبوطات لتصنيعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات