ضبط مليون «صاروخ» مع تاجر ألعاب نارية في الجمالية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت أكثر من مليون صاروخ مختلفة الأحجام والأشكال.

وقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر مُستأجر مخزن بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت مليون و100 ألف صاروخ.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.