وزارة الدفاع الأمريكية: الفضائيون يتجسسون على البشر منذ عام 2017

خرج مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بتصريحات تمثل مفاجأة مدوية حول زيارة بعض الكائنات الفضائية النظام الشمسي باستمرار وإجراء استطلاعات على الأرض دون أن يعرف أهل الأرض بهذا الأمر.

مسودة بحثية مهمة

ونشرت صحيفة نيويورك بوست، نقلا عن مسودة بحثية ألفها شون كيركباتريك، مدير مكتب حل جميع المجالات الشاذة (AARO) في البنتاجون، وأبراهام لوب، رئيس قسم علم الفلك بجامعة هارفارد توضح زيارة مركبة فضائية للنظام الشمسي.

ظهور مركبة فضائية في عام 2017

ولفت معدو التقرير إلى أن هناك مركبة فضائية زارت نظامنا الشمسي وظهرت بوضوح في عام 2017 حيث تم رصد جسم يسمى بـ«أومواموا» موضحا أن هذه مركبة رئيسية قادرة على نشر مجسمات صغيرة.

قيود مادية قوية

وبيّن التقرير الذي يوضح أن هناك قيود مادية لظواهر جوية مجهولة الهوية حيث ذكر أنه من المرجح أن يكون الجسم النجمي الاصطناعي عبارة عن مركبة رئيسية قادرة على إطلاق العديد من المجسات الصغيرة عند المرور قريبا من كوكب الأرض وهذا يعد بناءا تشغيليا لا يختلف عن البعثات الاستكشافية التي تقوم بها وكالة ناسا الشهيرة.

تحركات المجسات المختلفة

وأكد التقرير أن المجسمات الصغيرة تريد الوصول إلى الأرض أو مختلف الكواكب الموجودة في النظام الشمسي لإجراء استشكاف وتمر عبر المركبة الأم في الجزء الصغير الفاصل بين الأرض والشمس كما يعمل أومواموا، مع الإشارة إلى أنه لا يتم ملاحظة رذاذ المجسات الصغيرة لعدم عكسها ما يكفي من ضوء الشمس بما يتيتخ للتلسكوبات ملاحظتها.