القبض على تاجر مخدرات بحوزته 90 طربة حشيش في الإسماعيلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع، وخاصة مخدر الحشيش.

واستهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المتهم داخل منزله وعثروا على المواد المخدرة في مخزن سري أعده المتهم لتخزين الحشيش قبل توزيعه على صغار التجار في المحافظة.

رصد تحركات المتهم وتحديد هويته

ورصدت مأمورية مكبرة لضباط مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأمن المركزي في الإسماعيلية، تحرك المتهم خلال الفترة الماضية في دائرة مركزي القنطرة غرب وأبوصوير بسيارة ملاكي لتوزيع المخدرات.

ونجحت المأمورية في ضبط كمية كبيرة من الحشيش حوالي 90 طربة وكمية من مخدر الهيدرو مجهزة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها بغرض الاتجار.

وتحفظت مكافحة المخدرات على المواد المضبوطة والسيارة ومبلغ مالي بحوزته، فيما تحررت المحاضر اللازمة لحين عرضها على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

قانوني: عقوبة قد تصل إلى المؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهم قد تصل إلى السجن المؤبد، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية تقرر معاقبة المتهمين في قضايا المخدرات بأقصى عقوبة، لما تمثله عملية الاتجار في المخدرات من خطر على الفرد والمجتمع.