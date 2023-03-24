حوادث اليوم: ضبط 480 طربة حشيش بالجيزة.. وعصابة العملة في عابدين

استطاعت أجهزة الأمن المختلفة التابعة لوزارة الداخلية، كشف ملابسات العشرات من الجرائم والقضايا على مستوى كل محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن»، أهم حوادث اليوم التي كشفتها وزارة الداخلية، وأعلنت عنها في بيانات رسمية خلال الساعات الماضية.

480 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص في الجيزة

في محافظة الجيزة، استطاعت الأجهزة الأمنية من خلال توجيه حملات، القبض على عدد من الأشخاص، يصل عددهم إلى 3 أفراد بتهمة حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، وكان بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، وصلت إلى 480 طربة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على 3 أشخاص بسبب الإتجار فى العملة في عابدين

وفي محافظة القاهرة وتحديدا منطقة عابدين، نجحت أجهزة الأمن، في القبض على 3 أشخاص بينهم اثنين من أصحاب الجنسيات الأجنبية، بسبب الإتجار في العملة، وذلك أثناء استقلالهم سيارتهم، حيث عثر رجال الأمن بحوزتهم على مبالغ مالية، تنقسم إلى كل من عملات محلية وأخرى أجنبية.

القبض على مستريحة المواد الغذائية في مصر القديمة

وفي منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إحدى السيدات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية، وذلك مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم توفي بحقها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.