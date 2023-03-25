ضبط عاطل بحوزته 7 طرب حشيش في أحد الأكمنة بالفيوم

تمكن ضباط مباحث الطرق والمنافذ، اليوم السبت الموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، من ضبط عاطل أثناء استقلاله أحد السيارات وبحوزته 7 طرب حشيش، حيث جلبها من محافظة القاهرة إلى محافظة الفيوم لتوزيعها على عملائه من متعاطي المواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة، وتحقيق أرباح مالية من الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرير المحضر اللازم، ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بضبط كمية كبيرة من الحشيش

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مباحث الطرق والمنافذ، بتمكن ضباط كمين كوم أوشيم الواقع على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، من ضبط عاطل قادم من محافظة القاهرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

7 طرب حشيش وهواتف محمولة

وتبينّ أنّ الرائد دربالة عبد التواب السمالوسي معاون مباحث الطرق والمنافذ، قد اشتبه في أحد الركاب إثر ارتباكه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 7 طرب حشيش، و2 هاتف محمول، ويدعى م.أ ومقيم مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

اعترف بالإتجار في المخدرات

واعترف المتهم، بحيازته الحشيش بقصد الإتجار في المواد المخدرة، وتوزيع "الكيف" على عملائه من المتعاطين، لتحقيق أرباح مالية جراء الإتجار بالمخدرات.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، كما جرى تحريز المضبوطات من مواد مخدرة وهواتف محمولة ومبلغ مالي، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.