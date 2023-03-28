أحمد العوضي يروج للحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار: «شد أعصاب جامد»

روج الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار، الذي يشاركه فيه البطولة زوجته ياسمين عبدالعزيز.

ونشر «العوضي» صورة من كواليس المسلسل، وعلق قائلا: «الحلقه السادسة بكرة شد أعصاب جامد ضرب نار».

تفاعل الجمهور مع أحمد العوضي

ليتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور العوضي مؤكدين ان المسلسل من افضل المسلسلات الرمضانية بالاضافة الي تجددة المستمر في نوعيه الادوار.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويأتي عرض مسلسل ضرب نار يوميا عبر قناة on في الساعة 10 مساء، وتكون الإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية، فتكون الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

يذكر أن مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.