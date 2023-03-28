مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة.. أحمد العوضي يسافر للصعيد ويتشاجر مع مهرة

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة من بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، أحداثا مثيرة، حيث بدأت بمشادة بين جابر ومهرة بعدما أخبرها بأنه قرر العودة إلى الصعيد مع ابن عمه محسن من أجل إنهاء أزمة الثأر.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة.. غضب مهرة

لكن مهرة تغضب منه وتؤكد أنها لن تنتظره، بعد ذلك تعود إليه وتطلب منه عدم المغادرة موضحة له أنها ستنتظره مهما طال غيابه، حيث يعود إلى الصعيد بينما تستمر في وظيفتها الجديدة التي حصلت عليها في الحلقة السابقة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار بشكل يومي الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ضرب نار

وخلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة الرابعة بطولة ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2023، طلب الكوماندا مهرة للزواج، ما وافقت عليه فورا، وسط فرحة صديقاتها وصدمة شقيقيها، كما طلب صاحب المصنع الذي كانت تعمل به مهرة «زيدان»، الذي يقوم بدوره ماجد المصري من سحر صديقتها المقربة إمداده بالمزيد من المعلومات عنها، لكنها تخبره بأن يصرف النظر فيما يتعلق برغبته المُلحة في الزواج منها، لأنها تحب الكوماندا.