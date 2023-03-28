مواعید إعادة عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 5 رمضان 2023

مواعید عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي الحلقة 5 والقنوات الناقلة، تزامنا مع بداية اليوم السادس لشهر رمضان المبارك، يبحث عليها العديد من المتابعين للعمل.

مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي

ومواعید إعادة عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي الحلقة 5 والقنوات الناقلة، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن تعرض إعادة الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث وقصة مسلسل ضرب نار

ومن أحداث مسلسل ضرب نار، تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.