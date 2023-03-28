موعد أذان الفجر في بني سويف الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان
أجواء روحانية وإقامة لموائد الرحمن
كتب:
عمرو رجب
12:03 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف
يستعد الملايين من المصريين للصوم في سادس أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان وإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتفالية المميزة.
موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023، والذي يكون الساعة الرابعة و24 دقيقة فجرا، فيما أعلنت موعد أذان المغرب الساعة السادسة و11 دقيقة مساءً.
أذان الفجر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
ويحل موعد أذان الفجر في بني سويف في الساعة الرابعة و24 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة بني سويف في سادس أيام شهر رمضان الكريم اليوم الثلاثاء 28-3-2023.
عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، 13 ساعة و59 دقيقة.
موعد الإفطار اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان ببني سويف
ويعد موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 هو موعد الإفطار في سادس يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة، والذي سيكون في السادسة و11 دقيقة بتوقيت مدينة بني سويف.