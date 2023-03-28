هل من يموت في شهر رمضان يدخل الجنة؟.. الإفتاء تجيب

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث حول فضل من مات في رمضان، ويبحث الكثيرون عن هذا الأمر، خاصة ممن فقدوا ذويهم أو أحد الأصدقاء أو المعارف خلال الشهر الفضيل، كما أن هناك الكثير من الناس يتوجهون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يسألونه حسن الخاتمة والموت في رمضان.

فضل من مات في رمضان

شهر رمضان يعد من الأشهر المباركة عند المسلمين، وأنه الشهر الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس، كما توجد به ليلة القدر، وهي الليلة التي ذكرها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، واختصها بسورة كاملة، وهي سورة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر.

الموت في رمضان

وفي بث الإفتاء، أوضح الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من المعلوم أن الصيام في رمضان والقيام، يغفر الذنوب فمن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لافتة إلى أن الله تعالى تفضل على من خاصة عباده، فوعدهم بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب.

وورد في فضل من مات صائما قول النبي، صلى الله عليه وسلم: (َمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)، وهو الأمر الذي يؤكد فضل من مات في رمضان، خاصة أنه شهر له خيرات وروحانيات كثيرة أهمها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.