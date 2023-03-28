إضافة كنيسة المرعشلي لسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة كنيسة السيدة العذراء مريم في شارع المرعشلي في الزمالك، الواقعة في نطاق حي غرب القاهرة، لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.

إضافة كنيسة وعقار في الزمالك وعابدين لسجل الطراز المتميز

كما قرر «الجزار»، إضافة العقار رقم 38 ج في شارع منصور في حي عابدين، دون غرف السطح المضافة التي ليست من أصل المبني إلى ذات «السجل».

وحذف وزير الإسكان منزل مُقيد باسم ورثة فؤاد مليكة عطية بشارع الحرية بمدينة الفشن، من «سجل بني سويف».

كما أصدَر «الجزار»، قرارًا أخر بشأن حذف العقار الكائن 398 سابقًا 374 حاليًا شارع الأهرام، المتواجد في نطاق حي العمرانية من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الجيزة تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 39093 لسنة 65ق (وفقًا للضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم 6408 لسنة 2022).

يُذكر أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد فوض وزير الإسكان في بعض اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه.

لجان في المحافظات بشأن المباني والمنشآت ذات الطراز المتميز

كما تمّ تشكيل لجان في المحافظات تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وتعديلاته.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قراري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراري وزير الإسكان بشأن العقارات الـ4.